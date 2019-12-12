Altınşehir Mahallesi'ndeki taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınşehir Mahallesi'ndeki taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Altınşehir Mahallesi'ndeki taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nin kuzey kısmında yapımı tamamlanmak üzere olan taziye evinin çevre düzenlemesini yaptı.

Altınşehir Mahallesi'ndeki taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nin kuzey kısmında yapımı tamamlanmak üzere olan taziye evinin çevre düzenlemesini yaptı.


Adıyaman'ın en kalabalık mahallelerinden bir tanesi olan Altınşehir Mahallesinin kuzey kısmında yapımı tamamlanmak üzere olan taziye evinde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, taziye evinin çevre düzenlemesine başlandığı açıklandı.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ve taziye evinin mahallelerinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu söyleyen mahalleliler, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Altınşehir, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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