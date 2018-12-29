Altıntaş'ta Şeb-i Arus Etkinliği
1 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İmam Hatip ögrenci ve öğretmenlerinin hazırlayıp sunduğu etkinlik ile Mevlana hatırlandı.
Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde İmam Hatip ögrenci ve öğretmenlerinin hazırlayıp sunduğu etkinlik ile Mevlana
hatırlandı.
Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "yaptığı açıklamada, "Ölümünün 745. yıl dönümünde Mevlana'yı andık. "Şeb-i Arus" programımız "Şeb-i Arus" isminin anlamına dair video gösterimi ile başladı. Ardından semazen gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Programımız öğrencilerimizin okuduğu Mevlana'ya ait şiirlerle sona erdi. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:47 Kaynak: İHA
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