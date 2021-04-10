Altıntaş'taki üreticilere "Yağlık ayçiçeği tohumu" dağıtıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 köyde belirlenen üreticilere, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında "Yağlık ayçiçeği tohumu" dağıtıldı.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin ekonomik kazanımlarının artması ve tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında, İlçemize bağlı Karaağaç, Yeşilyurt, Zafertepe Çalköy ve Beşkarış köylerinde Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Yağlık ayçiçeği tohumu" dağıtımı yapılmıştır. Devletimiz bölgemizde alternatif ürün ve tarım arazilerinin değerlendirilmesi için her türlü desteğe vermektedir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA