Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics'ten Kosova'da ilk mağaza
Son Dakika Güncel Altınyıldız Classics'ten Kosova'da ilk mağaza - Son Dakika

Altınyıldız Classics'ten Kosova'da ilk mağaza

6 saat önce

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Kosova'da ilk mağazasını açtığını duyurdu.

Altınyıldız Classics'ten Kosova'da ilk mağaza, System.String[]

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Kosova'da ilk mağazasını açtığını duyurdu. Mağaza, yeni konseptiyle 210 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.

Altınyıldız Classics, Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de ilk mağazasını ABI Çarshia AVM'de açtığını duyurdu. Yurtdışı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten markanın Uluslararası Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, "2020 yılında da yurtdışında hızla büyümeye devam edeceğiz. En az 10 yeni mağaza açarak toplamda 30-35 mağaza ile yurtdışındaki müşterilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Orta ve Doğu Avrupa ile Kuzey Afrika, öncelikli olarak büyümeyi hedeflediğimiz bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ve yurt dışında en hızlı büyüyen perakende markaları arasında erkek modasının öncülerinden olmaya devam etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Marka tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiğimiz her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarımızla da rahatlığı zirveye taşıyan markamızı, günün her anına uygun stil sahibi tasarımlarımızla Kosova'daki yeni müşterilerimizle buluşturacağız.


Altınyıldız, Prizren, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:35:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics'ten Kosova'da ilk mağaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]