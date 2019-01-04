Altuğ Verdi Temsilciler Semineri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, temsilcilerin statlardaki asayiş ve düzenin sağlanmasına önemli katkı sağladığını belirterek, "Çabalarınız ve gösterdiğiniz hassasiyetle kırmızı çizgilerimiz küfür ve şiddetin her geçen yıl azaldığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, temsilcilerin statlardaki asayiş ve düzenin sağlanmasına önemli katkı sağladığını belirterek, "Çabalarınız ve gösterdiğiniz hassasiyetle kırmızı çizgilerimiz küfür ve şiddetin her geçen yıl azaldığını görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



TFF'nin internet sitesinden yer alan açıklaya göre, Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu devre arası Altuğ Verdi Temsilciler Seminerinin resmi açılışı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



Makamında şehit edilen TFF Temsilcisi ve Rize Emniyet Müdürü merhum Altuğ Verdi'nin isminin verildiği seminerin Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar ve Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve Tahkim Kurulu Başkanı Halit Fahri Gültekin katıldı.



Yıldırım Demirören, üst klasman, federasyon güvenlik ve akreditasyon ile klasman temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Ben ve yönetim kurulumu en iyi şekilde temsil etmeniz ve başarılı bir ilk yarı geçirmeniz sebebiyle sizleri kutluyorum. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, siz değerli temsilcilerimizin her sezon yükselen bir performansı var. Çatı kurullarımızdan birisi olarak, stadyumlarımızdaki asayiş ve düzenin sağlanmasına çok önemli katkılar yaptığınıza inanıyorum. Eğitici ve yol gösterici davranışlarınız ve önleyici tedbirlerinizle müsabakaların emniyetli şekilde oynanmasındaki rolünüzün her geçen yıl artarak devam ettiğini görüyorum." şeklinde görüş belirtti.



UEFA ve FIFA'nın önemsediği konularda önemli ilerlemeler katettiklerini aktaran Demirören, "UEFA ve FIFA'nın çok önemsediği sporcu sağlığı, merdiven boşlukları, güvenlik, koridor ve sahaya çıkış alanlarındaki düzen konusunda takdire şayan ilerlemeler katettik. Gayretleriniz ile görüntü kirliliği yok denecek kadar azaldı. Çabalarınız ve gösterdiğiniz hassasiyetle kırmızı çizgilerimiz küfür ve şiddetin her geçen yıl azaldığını görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.



Temsilcilere çok güvenliklerini vurgulayan Yıldırım Demirören, "Yıldırım Demirören federasyonu olarak, titiz ve adilane raporlarınıza daima güvendik. Lütfen raporlarınıza kulağınızla duyduklarınızı, gözünüzle gördüklerinizi yazınız. Duyumlarınızı raporlarınıza yansıtmayınız. Kesinlikle duygusal davranmayınız. Kulüp başkanlarımız ve temsilcileri ile doğru iletişim kurunuz. Onların çok önemli ve büyük camiaları temsil ettiklerini unutmayınız, görevlerimizi yaparken saygı ve nezaket çerçevesinde yardım isteyiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Demirören, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbolda önemli bir yenilik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Ancak görüyoruz ki, VAR monitörlerinin özellikle çıkış tüneli ve kulübelere yakın olması nedeniyle hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yedek kulübeleri, futbolcular hep birlikte hakem inceleme alanına girebiliyor. Bu kargaşa ve kalabalık, pozisyon izlemek için monitöre gelen hakemlerimizi zorluyor. Hem VAR monitörlerinin korunması hem de yedek kulübelerinin kontrol altına alınması hususunda 4. hakem ve saha görevlileri ile birlikte siz temsilcilerimize de önemli görevler düşüyor. Şunu bilin ki, VAR alanı da artık bizim kırmızı çizgimiz. Bu görüntülere asla izin vermeyelim, maksimum tedbirleri alalım. Bu hassasiyetlerimize ikinci yarıda dikkat edeceğinizden eminiz."



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu seminer vesilesiyle vefat eden iki arkadaşımızı burada bir kez daha anmak istiyorum. Çok değerli emniyet müdürlerimiz ve temsilcilerimizden Altuğ Verdi ve İsmail Hakkı Köklükaya'yı çok üzücü bir şekilde kaybettik. Bu kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bize emanet bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Bu seminerimizin sizlere önemli faydalar sağlamasını diliyor, hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



Konuşmasının ardından Demirören, sezon sonunda temsilcilik görevleri sona erecek Nihat Doker, Tarık Antalyalı, Cemil Dönmez ile Olgun Alp'e birer plaket ve forma takdim etti.



Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı da yaptığı konuşmada, Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna destekleri için teşekkür etti.

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