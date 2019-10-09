Son Dakika Haberleri: Altun'dan Suudi yetkilinin Türkiye'yi kınamasına eleştiri
Son Dakika Güncel Altun'dan Suudi yetkilinin Türkiye'yi kınamasına eleştiri

Altun'dan Suudi yetkilinin Türkiye'yi kınamasına eleştiri

1 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi bir yetkilinin Türkiye'yi kınamasını eleştirdi.

Altun'dan Suudi yetkilinin Türkiye'yi kınamasına eleştiri, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi bir yetkilinin Türkiye'yi kınamasını eleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'yi "bölgesel güvenliğe ve barışa tehdit oluşturduğu için" kınadığını belirten Suudi bir yetkiliyi üstü kapalı eleştirdi. Altun paylaşımında, "Çok komik bir şey anlatayım. İsmini vermek istemeyen Suudi bir yetkili bugün Türkiye'yi 'bölgesel güvenliğe ve barışa tehdit oluşturduğu için' kınadı. Bu gizemli adam belli ki Türkiye'nin düzenlediği operasyonun DEAŞ ile mücadele üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Suudi Basın Ajansı'nın bu hikayeyi uydurduğuna inanmasam, Suudi Arabistan Krallığı'nın sivillere karşı kayıtsızlığının, Yemen'de 16 binden fazla cana ve İstanbul'daki konsoloslukta bir gazetecinin ölümüne neden olduğunu söyleyebilirdim. Ama dost bir ülke hakkında asla böyle bir şey söylemem." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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