Göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

23.05.2022 11:42

Osmaniye'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde devam eden Osmaniye Belediyesi'ne ait altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Bölgede çalışan işçilerden Ökkeş Türker (43), göçük altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu toprak altındaki işçi kurtarılarak, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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