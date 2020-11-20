Alya Onist'te teslimler başlıyor - Son Dakika

Alya Onist'te teslimler başlıyor

20.11.2020 13:37
Alya Onist'te teslimler başlıyor, System.String[]

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnan'lı El Khatib Group ile birlikte kurduğu BOSS4 Gayrimenkul imzası taşıyan projesi Alya Onist'te teslimler başlıyor.

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnan'lı El Khatib Group ile birlikte kurduğu BOSS4 Gayrimenkul imzası taşıyan projesi Alya Onist'te teslimler başlıyor.

Akkuş Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, 2+1'den 6+2 büyüklüğe kadar uzanan toplam 106 daireden oluşan projede yaşam, bu yıl bitmeden başlayacak.

Beylikdüzü'nün en çok değerlenen bölgesi olan Kavaklı'da yer alan Alya Onist, sunduğu yatay mimari konsept ve yüksek katma değer ile bölgedeki diğer projelerden ayrışıyor. 120 ile 290 metrekare arasında değişen, 2+1, 3+1, 4+1, 3+2, 4+2, 5+2, 6+2 büyüklükte, 8 blokta toplam 106 konut olarak tasarlanan proje, bu donanımıyla çekirdek ailelerin de kalabalık ailelerin de beklentisini tek başına karşılıyor.

Beylikdüzü'nün en çok değerlenen bölgesi Kavaklı'da yer alan Alya Onist, merkezi lokasyonuyla da yatırımcıları cezbediyor. 600 yat bağlama kapasitesine sahip West İstanbul Marina'ya yürüme mesafesinde bulunan proje, okullar bölgesine 2 dakika, İDO iskelesine 2 dakika, Yaşam Vadisi'ne 2 dakika, toplu taşıma alternatiflerine 7 dakika, TEM bağlantı yoluna 7 dakika, E-5bağlantı yoluna 5 dakika, Büyükçekmece'ye 2 dakika, Ambarlı Limanı'na 4 dakika, en yakın eğitim kurumlarına 1 dakika, hastanelere 5 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Yatay mimarinin en modern örneğini sunan Alya Onist, az katlı yatay mimari konseptinde yer alan bahçeli daireleriyle geleneksel mahalle konseptinden izler içeriyor. En modern yapım teknikleri kullanılarak tasarlanan proje; içerisinde yer alan fitnesscenter, çocuk oyun alanı sauna, kapalı yüzme havuzu, basketbol ve futbol sahası gibi sosyal donatı alanlarının yanı sıra, sahip olduğu özel çevre düzenlemesi ve peyzajıyla da bu konsepti tamamlıyor. Sunduğu 7/24 güvenlik hizmetiyle de ayrıcalıklı yaşam alanlarının vazgeçilmesi olan kusursuz bir güvenlik donanımı sunuyor.

"İzole yaşamın tüm unsurlarını içerisinde barındıran bir projeye imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, BOSS4 Gayrimenkul İnşaat ortaklığının olgunluk dönemi eseri olan Alya Onist'in, pandemi döneminde oluşan yeni konut beklentisine cevap veren donanımıyla yatırımcılar tarafından ciddi bir taleple karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Akkuş, projenin, sahip olduğu yatay mimari tasarımı, geniş bahçeli dairelerinden oluşan geleneksel mahalle konsepti ile pandemi döneminde oluşan izole yaşam arayışına tek başına cevap verdiğini ifade etti.

Yıl başında başlattıkları yatırım atağıyla projenin inşaat çalışmalarında hız kesmediklerini aktaran Akkuş, "Projemize gelen talep özellikle pandemi döneminde yükselen bir grafik çizdi. Sunduğumuz hemen tapu avantajın talepte çok büyük etkisini gördük. Geniş bahçe ve yeşil alanla zenginleştirilmiş sosyal donatı alanımız ile de izole yaşamın tüm unsurlarını içerisinde barındıran bir projeye imza attık." açıklamasını yaptı.

Akkuş, köklü tecrübe ve güçlü finansal yapılarıyla olgunlaştırdıkları Alya markalarının olgunluk eseri olarak gördükleri projede teslim aşamasına geçtiklerini kaydederek, "1 oda 1 salondan, 6 oda 2 salona kadar farklı tiplerde 106 daireden oluşan projemizin son tamamlanan 3+2, 5+2, 6+2 dubleks dairelerden oluşan kısmını, 1 milyon 500 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul, Lübnan, konut, Akkuş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alya Onist'te teslimler başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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