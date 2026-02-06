Alzheimer Hastası Adam İçin Arama Sürecine Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Alzheimer Hastası Adam İçin Arama Sürecine Başlandı

Alzheimer Hastası Adam İçin Arama Sürecine Başlandı
06.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Saimbeyli'de, kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dünden beri haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adamı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Saimbeyli ilçesi Tülü Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Akburak'ın eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son dün akşam saatlerinde Hüseyinbelen mevkiinde görülen Akburak'ın bulunması için jandarma ekiplerinin koordinesinde AFAD, YAK ve AKOM ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren hem kırsal alanlarda hem de çevre mahallelerde arama yaptı. Bölgede arama çalışmaları sürerken yaşlı adama ait henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Saimbeyli, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Adam İçin Arama Sürecine Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:18:02. #7.11#
SON DAKİKA: Alzheimer Hastası Adam İçin Arama Sürecine Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.