Alzheimer Hastası Gömeç\'te Kayıp Bulundu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar'ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
