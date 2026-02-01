Alzheimer Hastası Gömeç'te Kayıp Bulundu - Son Dakika
3. Sayfa

Alzheimer Hastası Gömeç'te Kayıp Bulundu

01.02.2026 15:32
74 yaşındaki Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar'ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAD ve polisin yanısıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar'ın cansız bedeni Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
