Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında yürürken jandarma ekiplerince fark edilen Alzheimer hastası kişi ailesine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çenger Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, yol kenarında yürüyen, davranışları dikkati çeken, kimliği bulunmayan ve kendini ifade edemeyen bir vatandaşa rastladı.

Yapılan araştırmada kişinin R.K. olduğu tespit edildi.

Ailesine ulaşılan R.K'nın Alzheimer hastası olduğu ve sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı öğrenildi.

R.K, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.