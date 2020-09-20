Amasra normalleşme sürecinde 800 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Amasra normalleşme sürecinde 800 bin ziyaretçi ağırladı

BARTIN'ın tarihi ve turist ilçesi Amasra, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinden sonra tatilci akınına uğradı.

Amasra normalleşme sürecinde 800 bin ziyaretçi ağırladı, System.String[]

BARTIN'ın tarihi ve turist ilçesi Amasra, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinden sonra tatilci akınına uğradı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ziyaretçi sayısının 800 bine ulaştığını söyledi.

Amasra, denizi ve doğal güzelliğiyle Batı Karadeniz'in en gözde ilçelerinden biri haline geldi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin yanı sıra Amasra Kalesi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra, Haziran ayı ile birlikte başlayan normalleşme sürecinde ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı tatilinde 4 bin yatak kapasiteli ilçede aşırı yoğunluk yaşandığı gözlemlendi. Hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçede koronavirüs önlemleriyle birlikte sıkı denetimlerin devam ettiği görüldü.

Tarihi ve turistik ilçenin normalleşme süreci ile birlikte eski günlerine döndüğünü söyleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "1 Haziran tarihinden bu yana yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi ağırladık. Yine hava şartlarının uygun olması durumunda bu hareketliliğin Kasım sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasra normalleşme sürecinde 800 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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