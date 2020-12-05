Amasya Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Amasya Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

AMASYA - Amasya Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için sokaklarda mama ile yem bıraktı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonları günün her saati uygulanan kısıtlamayla birlikte boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik Amasya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince besleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla özel olarak yaptırılan kedi evlerinin önüne mama bırakılırken güvercinlere yem atan görevliler köpekler içinde mama dağıttı.