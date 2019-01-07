Son Dakika Haberleri: Amasya'da 153 Köy Yolu Kapalı

Amasya'da 153 Köy Yolu Kapalı

2 saat önce

Amasya'da yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı 153 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Amasya'da 153 Köy Yolu Kapalı, System.String[]
Amasya'da yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı 153 köy yolunu ulaşıma kapattı. Bazı ilçelerde ise eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Amasya İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipiden dolayı il merkezine bağlı 56, Göynücek'e bağlı 6, Gümüşhacıköy'e bağlı 21, Hamamözü'ne bağlı 11, Merzifon'a bağlı 29, Suluova'ya bağlı 8 ve Taşova'ya bağlı 22 olmak üzere kapanan toplam 153 köy yolunu yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde kısmen etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde ilçe genelinde, merkez, Taşova ve Merzifon ilçelerinde tüm taşımalı sistem öğrencileri için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

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