Amasya'da 2.601 Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı

22.01.2026 15:49
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da 2.601 konutun hak sahipleri belirlendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Amasya 'da yapılacak olan 2 bin 601 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Amasya'da Saraydüzü Kışla binasında bulunan konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Vali Önder Bakan, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "Yüzyılın konut projesi olan 500 bin sosyal konut hamlesiyle Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı yeni yuva sahibi yapmak için aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Hak sahiplerinin belirlendiği programda Demiralp, şöyle konuştu:

"Barınma insanımızın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu yüzden ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamak her bir vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Bu anlayışla, TOKİ başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarla beraber 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. 6 Şubat 2023'te asrın felaketinin hemen ardından tüm bakanlıklarımız, ülkemizin, tüm devletimizin yetkilileri hemen hızlı bir şekilde geçtiler harekete ve yaralarımızı sarmak için, deprem bölgesinde çok büyük bir seferberlik ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde tam 455 bin konutu rekor bir hızla inşa ettik. Rekor diyorum çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem ve kararlılıkla çalıştık. Günde 550 konut, saatte 23 konut TOKİ'miz üretti. Bu çok büyük bir rakam. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek her insanın harcı değildir. Her bir depremde de kardeşimizi yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturduk."

'HİÇ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMIYORUZ'

Bakan Yardımcısı Demiralp, "Bugün de bu kararlılığın bir devamı olarak 81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut kura törenimizi gerçekleştiriyoruz. Amasya'mızda da projemize 22 bin 80 başvuru oldu ve bugün de inşa edeceğimiz 2 bin 601 konutumuzun kurallarını çekiyoruz, hak sahiplerini belirliyoruz. Ev sahibi Türkiye hedefimiz doğrultusunda hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Bir kez daha kura çekimimizin hayırlı olmasını diliyor. Hızlıca inşa edilecek yeni yuvalarımızın da bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Haber - Kamera : Şerife Serap KARA/ AMASYA,

Kaynak: DHA

