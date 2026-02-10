Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor

Amasya\'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor
10.02.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde 30 yıllık evli Fehmiye Çakır (55) ile Dursun Çakır (64) birlikte gittikleri kursta okuma yazma öğreniyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 30 yıllık evli Fehmiye Çakır (55) ile Dursun Çakır (64) birlikte gittikleri kursta okuma yazma öğreniyor.

Çocukken okula gidemeyen çift, Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı okuma yazma kursuna birlikte kaydoldu.

Çocukken geçirdiği hastalık sonucu sağ elini kullanamayan ve bir ayağı aksayan Fehmiye Çakır ile askerden geldikten sonra yüz felci geçiren eşi Dursun Çakır, birbirlerine destek olarak kursa katılıyor.

Bir çocuk annesi Fehmiye Çakır, AA muhabirine, okuyamamanın içinde ukde kaldığını, kurs açılınca da eşiyle katıldıklarını söyledi.

Çakır, "Ben zaten okumak istiyordum. Eşime 'Biz de gidelim' dedim. Ondan sonra geldik, yazıldık. 'Ben okumak istiyorum' dedim. Annem babam okutmadı. İçimde bir ukde kaldı. Biz de ondan dolayı buraya geldik." dedi.

Dursun Çakır da imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediğini, şimdi eşiyle kursa gelerek okuma yazma öğrendiklerini anlattı.

"Birlikte emek harcamaları gerçekten takdire değer"

Sınıf öğretmeni Petek Gürçam, birçok öğrenciye okuma yazma öğrettiğini, ancak halk eğitim merkezinde yetişkinlerle çalışmanın farklı olduğunu kaydetti.

Yetişkinlerle çalışırken daha farklı çaba gerektiğine işaret eden Gürçam, "Fehmiye ablamız ve Dursun ağabeyimiz de okuma yazmayı söktüler. Her gün sınıfa birlikte el ele gelip, birlikte el ele çıkıyorlar. Onların bu davranışı bizi de çok mutlu ediyor. Birlikte çaba sarf etmeleri, birlikte emek harcamaları gerçekten takdire değer." diye konuştu.

"Öğrenmenin yaşının olmadığını bizlere gösteriyorlar"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Kalleci ise şöyle konuştu:

"Her birinin tek başına okuyabilmesi, yazabilmesi, onların gözlerindeki bu mutluluğu görmek bizler için tarifsiz. Kursumuza Fehmiye Hanım ile Dursun Bey'in her gün el ele gelmesi, büyük bir özveriyle, cesaretle gelmesi, öğrenme aşkları bizler açısından gerçekten mutluluk verici. Öğrenmenin yaşının olmadığını bizlere gösteriyorlar. Her yaşta insanlar öğrenebilir. Kurslarımıza katılımlarından dolayı ben teşekkür ediyorum kendilerine."

Kaynak: AA

Dursun Çakır, Suluova, Amasya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:49:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.