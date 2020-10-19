Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 bin 50 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği buldu.

Amasya 'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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