Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur köyünde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 bin 50 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği buldu.
Ekiplerce 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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