Amasya\'da Ahır Yangını: 1 Hayvan Öldü

AMASYA'da ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş öldü. Yangında ahırın bitişiğindeki 3 katlı evin çatısı da zarar gördü.

Merkeze bağlı İpekköy'de Yakup Sazlı'ya ait ahırda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı sardı, bitişikteki evin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylüler, içeride bulunan 12 büyükbaşı kurtardı, 1 büyükbaş ise öldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahır ve çatı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.