Amasya\'da İstihdam Toplantısı

Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılında uygulanan İşbaşı Eğitim Programları ile Toplum Yararına Çalışma Programları başta olmak üzere, çeşitli kurs ve seminerler ile istihdama yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Önder Bakan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınarak, il genelinde istihdamın artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.