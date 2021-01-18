Amasya'da kara saplanan çekme karavanı jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin bir süre trafiğe kapattığı yolda, traktör yardımı ile kara saplanan araç çıkarıldı.

Taşova-Ladik kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, Boraboy mevkisinde bir çekme karavan yoldan çıkarak kara saplandı.

Amasya 'da kar yağışının etkili olduğu Taşova ilçesinde, yoldan çıkarak kara saplanan çekme karavan, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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