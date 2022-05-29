Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı

29.05.2022 12:25
Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kargo malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kargo malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Tırdaki malzemeler yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şakir Akın yönetimindeki 65 BA 549 plakalı tır, şehir yön bildirim tabelalarına çarpması sonucunda devrilerek yan yattı. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki Sezgin Esici, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrollü olarak açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı
Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı
Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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