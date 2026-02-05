Amasya'da Kimlik Sahtekarlığı: 28 Yıl Hapis Cezalı Tutuklandı - Son Dakika
Amasya'da Kimlik Sahtekarlığı: 28 Yıl Hapis Cezalı Tutuklandı

Amasya'da Kimlik Sahtekarlığı: 28 Yıl Hapis Cezalı Tutuklandı
05.02.2026 18:36
Amasya'da polise sahte kimlik gösteren Mevlüt Ö. gözaltına alındı, 28 yıl hapis cezasıyla tutuklandı.

Amasya'da polise başkasına ait kimlik gösteren şahsın, 28 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, güveni kötüye kullanma suçundan hakkında 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö., memleketi Konya'dan Amasya'daki bir yakınının yanına gelmek için yola çıktı. Amasya'da sokakta dolaşırken asayiş uygulaması gerçekleştiren polislerin sorgulama yaptığı Mevlüt Ö. (58), başka birine ait kimliği verdi. Şüphelenen polisler, şahsın "güveni kötüye kullanma" suçundan 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö. olduğunu belirledi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şahıs, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Amasya, Son Dakika

