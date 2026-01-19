Amasya'da Motosiklet Kazaları Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Amasya'da Motosiklet Kazaları Kamerada

Amasya\'da Motosiklet Kazaları Kamerada
19.01.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet kazalarının görüntüleri Emniyet'ten paylaşıldı, dikkatsizlik ve hız vurgulandı.

Amasya'da bir motosikletli kavşakta önüne çıkan otomobile hızla çarparak kaputa yapıştı. Başka bir kazada ise otomobil motosikletlinin üstünden geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü o kazaların görüntülerini, 'Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

Kaputa yapışan motosikletlinin kaskı başından fırladı

Amasya merkez Mustafa Kemal Paşa Caddesi eski lise kavşağında bir motosikletli kaygan yolda önüne çıkan otomobile hızla çarptı. Adeta kaputa yapışan motosikletlinin kaskı başından fırladı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Hız ve dikkatsizlik

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedilen kazalara ait görüntüleri paylaştı. Motosikletlerin hız ve dikkatsizlik nedeniyle karıştığı kazalar dikkat çekti. 163 binden fazla motorlu kara taşıtının bulunduğu şehirde bu oranın yüzde 20'sini motosikletler oluşturuyor.

Yaya ve sürücü sürüklendi

Eski otogar mevkiinde yaya geçidinden geçen iki yayadan birine hızla gelen motosiklet çaptı. Yaya ve sürücünün metrelerce sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Araç kuryenin üstünden geçti

Bahçeleriçi Mahallesi'nde de motosikletli kurye hızla girdiği kavşakta kayarak aracın altında kaldı. Kazada duramayan araç kuryenin üstünden geçti. Korku dolu anlarda motosikletlinin imdadına çevredekilerin yetiştiği görüldü.

"Hayatımdan motosikleti çıkardım"

6 ay önce Kirazlıdere Mahallesi'nde motosikletinin bir otomobille çarpışması sonucu yaşadığı kazada sol ayağı 20 yerden kırılan Murat Güneş, "Motosiklette kaporta yok. Kaporta sizsiniz. Allah'tan başımda kaskım olduğu için beynim hasar almadı. Motosikletim pert oldu. Yenisini de almayacağım. Hayatımdan motosikleti çıkardım" dedi.

6 ayda 4 ameliyat oldu

Zorlu tedavi sürecinde 4 kez ameliyat geçirdiğini anlatan Güneş, "Sürücüler motosiklete dikkatli binsinler. Hatta kış aylarında hiç dışarı çıkarmasınlar. Çünkü motosiklet kazası geçirip daha hala ayağa kalkamamış insanlar gördüm. Düzgün kask ve koruyucu malzemeler çok önemli" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Amasya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Amasya'da Motosiklet Kazaları Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:27:54. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Motosiklet Kazaları Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.