Amasya'da Motosiklet Kazası

AMASYA'da motosikletin devrilip metrelerce sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Tünelde ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolü kaybetti. Devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri yardıma koştu. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

Kaza, tünelde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Şerife Serap KARA/ AMASYA,