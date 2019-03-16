Son Dakika Haberleri: Amasya'da "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Paneli

Amasya'da "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Paneli

1 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" projesi kapsamında panel düzenledi.

Amasya'da
Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" projesi kapsamında panel düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme salonunda düzenlenen panele Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polis memuru Mustafa Şahin, konuşmacı olarak katıldı.

Şahin, yaya güvenliği ve yayanın önemi gibi konularda öğrencilere ve öğretmenlere bilgi verip sorularını cevapladı.

Panele, Amasya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ömer Kapsal da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Mustafa Şahin, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel
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