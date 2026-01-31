Amasya'da Otomobil Duvara Çarptı - Son Dakika
Amasya'da Otomobil Duvara Çarptı

31.01.2026 14:21
Ferhat Tüneli'nden çıkan otomobil, Amasya Valiliği'nin duvarına çarptı; sürücü yara almadı.

Amasya'da bir otomobilin duvara çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Tüneli'nden çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kaldırımı aşarak Amasya Valiliğinin duvarına çarptı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

