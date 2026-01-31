Amasya'da Otomobil Duvara Çarptı

Amasya'da bir otomobilin duvara çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Tüneli'nden çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kaldırımı aşarak Amasya Valiliğinin duvarına çarptı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.