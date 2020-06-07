Amasya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Amasya- Çorum karayolu üzeri Doğantepe mevkinde bu sabah 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü Gürhan U.'nin kontrolündeki 34 AAF 789 plakalı otomobil, ana yoldan çıkarak ekili arazilerin olduğu bölgeye doğru uçtu. 200 metre boyunca sürüklenen araç, arazi içinde bulunan sulama deposuna çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA