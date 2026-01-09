Amasya\'da Suçlarla Mücadele Hedefi: Huzur

Amasya Valisi Önder Bakan, "İşledikleri suçlardan dolayı aranan şahısların Amasya'mızın cadde ile sokaklarında ellerini, kollarını sallayarak dolaşmalarına ve huzurumuza kastetmelerine de asla müsaade etmiyoruz" dedi.

2025 yılında yapılan huzur uygulamaları ve planlı operasyonlarla 27'si 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası alan şahıslar olmak üzere toplam bin 9 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini anlatan Vali Bakan, öncelikli hedeflerinden birinin halkın güven ve huzur içerisinde hayatlarına devam etmelerini sağlayabilmek olduğunu vurguladı.

Düzenlediği basın toplantısında Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde görevlerini aralıksız şekilde sürdürdüğünü belirten Vali Bakan, personelin özverisi neticesinde 2024 yılı ile kıyaslandığında 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 20, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 27 oranında azalma olduğunu açıkladı. - AMASYA