Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

18.05.2022 16:45
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor

AMASYA'da Harşene Dağı'nın eteğindeki tarihi Kızlar Sarayı'nın içerisinde yer alan kafeteryada dün çıkan yangın, hasara neden oldu.

AMASYA'da Harşene Dağı'nın eteğindeki tarihi Kızlar Sarayı'nın içerisinde yer alan kafeteryada dün çıkan yangın, hasara neden oldu. Hasar tespitine yönelik inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatuniye Mahallesi'nde Harşene Dağı'nın eteğinde bulunan tarihi Kızlar Sarayı'nda yer alan kafeteryada dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tarihi binaların çatı katlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağ eteğine ulaşmada güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 100 metre uzaklıktan hortum çekerek yangına müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kafeterya küle dönerken, 3 tarihi binada hasar oluştu.

KURTARILAN KEDİNİN DURUMU İYİ Alevlerin arasından Anıl Aşçı ile Nurican Işık'ın kurtardığı ve Amasya Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne tedaviye alınan sokak kedisinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatılan yangında, hasar tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Günün ağarmasıyla tarihi yapıda büyük hasar meydana geldiği görüldü.


Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor
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Vali Masatlı: 'Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor' Vali Masatlı: 'Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor' AMASYA'DA KIZLAR SARAYI'NDA TARİHİ KAFETERYA YANDI, 3 BİNADA HASAR OLUŞTU AMASYA'DA KIZLAR SARAYI'NDA TARİHİ KAFETERYA YANDI, 3 BİNADA HASAR OLUŞTU
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor - Son Dakika


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