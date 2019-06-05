Son Dakika Haberleri: Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aslan (50) idaresindeki 34 EV 5521 plakalı minibüs, Yolaçan köyü mevkinde refüje çarptı.

Kazada sürücüsü ile araçta bulunan Rüveyde Aslan (42) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:30 Kaynak: AA
Mustafa Aslan, Taşova, Amasya, Güncel
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