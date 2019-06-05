Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:30 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Aslan
(50) idaresindeki 34 EV 5521 plakalı minibüs, Yolaçan köyü mevkinde refüje çarptı.
Kazada sürücüsü ile araçta bulunan Rüveyde Aslan (42) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekibince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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