Amasya\'da Traktör Römorku Devrildi

Amasya'da tünel çıkışı kavşaktan dönen traktörün römorku yan yatarak devrilirken, römorktaki keresteler yola dağıldı. Arkadaşlarının yardımına yetiştiği sürücü, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Bulut'un kullandığı traktörün kereste yüklü römorku Ferhat Tüneli çıkışında kavşaktan döndüğü sırada yan yatarak devrildi. Trafik levhalarının üstüne düşen keresteler yola dağıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve zabıta ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı. Çevreye dağılan keresteler, Bulut'un inşaattan çağrılan arkadaşları tarafından yeniden traktöre yüklendi.

Kazanın kerestelerin yağan yağmur sonrası ıslanmasından kaynaklandığını belirten traktör sürücüsü Fatih Bulut, "Hızlı değildim. Keresteler yaş olduğu için kaydı. Arkadaşlarımızın yardımı sayesinde yolu trafiğe açtık. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" diye konuştu.

Kaza anı saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - AMASYA