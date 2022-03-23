Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

23.03.2022 14:51
Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bir otomobil, şüphe üzerine ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Otomobildeki S.K. (37) ile M.G. ( 50) gözaltına alındı.

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Gümüşhacıköy, Uyuşturucu, Otomobil, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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