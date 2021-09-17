Amasya'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Taşova Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, duyarlılık göstererek yaralı hayvanı belediyeye getiren kişiye teşekkür etti.

Herkesten böyle duyarlılık göstermesini beklediklerini dile getiren Öztürk, "Arkadaşlarımız Amasya Doğa ve Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temasa geçip yaralı kuşu tedavi edilmesi ve daha sonra doğaya tekrar bırakılması için teslim edecekler." dedi.