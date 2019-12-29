Amasya'da yılbaşı öncesi trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 personelin katılımıyla trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Kentin giriş, çıkışları ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde 3 bin 428 şahıs ve 392 araç sorgulanıp 172 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada 18 araca ve sürücüye 14 bin 113 lira trafik cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin Taşova çıkışındaki kontrol noktasını ziyaret edip görevli personelden bilgi aldı.

Polis kontrol noktasında durdurulan vatandaşlardan Ömer Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, "Yollarda polislerimizi gördükçe bize de vatandaş olarak güven geliyor. Allah, Türk polisinin yar ve yardımcısı olsun." dedi