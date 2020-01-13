Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre 4 aracın karıştığı kazada Mümin Çimen kontrolündeki 06 PB 197 plakalı otomobil, Suluova Organize Sanayi Bölgesinde Aslan Narçin idaresindeki 33 BZK 07 plakalı tırla çarpıştı. Daha sonra Hamza Kandemir'in kullandığı 05 AAZ 825 plakalı yolcu minibüsü ile Ömür Öztorun idaresindeki 55 H 7521 plakalı otomobil, kaza yapan tır ve otomobile çarptı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada, minibüs sürücüsü Kandemir ve minibüste bulunan Kamuran Koç, Metehan Özkop, Ahmet Dönmez, Can Çağlar, Fatih Kotakkıran ve Nazım Başpınar yaralandı.


İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Suluova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı
Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü

Son Dakika Haberleri
21:58 İran: "Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız" - Son Dakika Haber
21:56 Çavuşoğlu ve Lavrov ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika Haber
21:56 Ankara'daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı - Son Dakika Haber
21:48 Irak'ta 2 asker şehit oldu - Son Dakika Haber
21:47 Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana... - Son Dakika Haber
20:54 Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi - Son Dakika Haber
20:50 2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]