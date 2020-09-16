Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika

Amasya'dan kısa kısa

Amasya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Amasya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Coşkun, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlk defa öğrenci olmadan buruk bir açılış gerçekleştirildiğini ifade eden Coşkun, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte bu meydanda yeni eğitim öğretim yılını coşkuyla kutlamak isterdik. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle arzu ettiğimiz şekilde gerçekleşmedi. İnşallah ülke olarak bu hastalıktan kurtuluruz. Daha güzel, daha heyecanlı günlerde bu tür etkinlikleri kutlayacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Coşkun, 31 Ağustos-18 Eylül arasında Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü anımsatarak, bir taraftan da okulların 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Merzifon

Merzifon ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı önünde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Gümüşhacıköy

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in çelenk sunması ile başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gültekin buradaki konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılına Kovid-19 salgınının gölgesinde girildiğini kaydetti.

Hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze eğitimle çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim alması için çaba gösterdiklerini aktaran Gültekin, tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerin İlköğretim Haftası'nı kutladı.

Törene, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Şube Müdürleri Mustafa Turgut, Engin Aktaş, ilkokul müdürleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika

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