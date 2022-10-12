Amasya gündem haberleri... Merzifon'dan kısa kısa - Son Dakika
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Amasya gündem haberleri... Merzifon'dan kısa kısa

12.10.2022 16:55
Amasya gündem haberleri... Merzifon'dan kısa kısa

Amasya gelişmesine göre Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Rüstem Doğan'ın annesi Sevgi Doğan, ardından da Kıbrıs Gazisi Ahmet Süslü'ye ziyarette bulundu.

Güldoğan, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Güldoğan'a Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.

Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Abdullah Eğilmez'in haftanın anlam ve önemine vurgu yaptığı konuşmasıyla devam eden program, öğrencilerin "Selman'ın Peygamber Sevgisi" adlı tiyatro ve oratoryo gösterisi sunması ve ilahi dinletisinin ardından sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Ali Güldoğan, Hisarcık, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya gündem haberleri... Merzifon'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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