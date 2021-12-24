Amasyalı madenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Amasya'da maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Suluova ilçesinde özel maden ocağında çalışan işçiler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Maden işçisi Nurettin Doğan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in " İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", haberde Ali Jadallah'ın "Anne'nin feryadı", sporda ise Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafları için oy kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Maden ocağında çalışmak zor ancak fotoğrafları çeken muhabir veya foto muhabirleri de bizim gibi zor şartlar altında çalıyor. Özellikle Filistinli bir annenin feryadını anlatan fotoğraf beni çok etkiledi. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımız, o tür bölgelere ne tür şartlar altında gitmiş ve çekim yapmıştır, bunu kimse bilmiyor. Arkadaşlarımızı takdir ediyorum. AA'ya da zor şartlar altında bu tür çekimleri bizim görmemizi sağladığı için teşekkür ediyorum."

İşçi Hüseyin Göksü ise haberde Neal Waters'in "Ormanın acı rengi", yaşamda Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda Dmitriy Golubovich'ın "Uçan Hollandalı" fotoğraflarını tercih etti.

Göksü, AA'nın bu tarz yarışmalarının devam etmesini istediğini belirterek, fotoğrafları çekenleri tebrik etti.