Amasyalılar sahura belediye bandosuyla kalkıyor - Son Dakika
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Amasyalılar sahura belediye bandosuyla kalkıyor

26.04.2022 11:15
Amasyalılar sahura belediye bandosuyla kalkıyor

Amasya'da 158 yıldır ramazan ayı boyunca iftar vaktinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, vatandaşların sahura kalkması için de üstü açık otobüsle sokak, sokak gezerek çeşitli marşlar ve türküler seslendiriyor.

Amasya'da 158 yıldır ramazan ayı boyunca iftar vaktinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, vatandaşların sahura kalkması için de üstü açık otobüsle sokak, sokak gezerek çeşitli marşlar ve türküler seslendiriyor.

Elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığını haber vermek için konser veren belediye bandosu günümüzde de bu geleneği sürdürerek, vatandaşlara ramazan coşkusunu yaşatmak amacıyla, üstü açık otobüsle mahalle aralarında dolaşıyor.

Bando ekibini balkon ve pencerelerden izleyen ve ilgi gösteren vatandaşlar, seslendirilen parçalara da kimi zaman alkışlarıyla eşlik ediyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, Amasya'nın geleneklerine bağlı bir şehir olduğunu ve asırlık geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Amasya'nın her mahallesine giderek vatandaşları bu coşkuya ortak ettiklerini vurgulayan Sarı, şunları dile getirdi:

"Bizim Amasya'mızda ramazanda davul ve zurna olmaz. Bandoyla vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz, topla kaldırıyoruz. Üstü açık otobüsümüzle beraber, bando ekibimiz tüm mahallelerimizde geziyor, şehrin bir başından bir başına dolaşıyor, vatandaşlarımızı sahura kaldırıyorlar. Özellikle mili marşlarımızı çalıyorlar, vatandaşlar çok memnun alkışlıyorlar, pencerelerden çıkarak. Amasya'da eski geleneğimiz ne varsa yaşatmaya çalışıyoruz. Bandomuz bayramın birinci gününden itibaren, bayram boyunca, sokaklarda ve caddelerde gezerek insanlarımızı eğlendirmeye devam edecek."

"Amasya geleneğimizde, ramazan davulcusu yok, ramazan bandosu var"

Bando Şefi Hakan Dinçer ise vatandaşları eğlendirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Dinçer, "Bizim Amasya geleneğimizde, ramazan davulcusu yok, ramazan bandosu var belediyemizin. Biz de bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Sahur saatinden önce gezerek, Amasya halkına marşlar ve güncel parçalar çalıyoruz. Halkımız bu durumdan çok memnun, sosyal medya hesabımızdan ve telefonlarımızdan istek parçalar istiyorlar, biz de çalmaya çalışıyoruz. Amasya'da dolu dolu bir ramazan geçiyor." diye konuştu.

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Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı

Mehmet Sarı, Konser, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasyalılar sahura belediye bandosuyla kalkıyor - Son Dakika


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