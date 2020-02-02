Amatör golfçüler depremzedeler için sahaya çıktı

Antalya'da bir golf kulübü tarafından, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlere yardım amacıyla turnuva düzenlendi.

Taurus Golf Kulübünce, Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 40 amatör golfçü katıldı.

Turnuvaya katılanlar arasında Titanic Otelleri Sahibi Mehmet Aygün, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık gibi isimler de yer aldı.

Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üyeleriyle bazı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Turan, "Arkadaşlarla karar aldık, bugünkü turnuvanın geliri ve aramızda toplayacağımız yardımları depremzedeler için kullanacağız. Turnuvanın amacı bu." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin ise Elazığ merkezli depremin acı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kendilerini de derinden yaraladığını dile getiren Şahin, "Antalya'daki golf camiası ve Taurus Golf Kulübü olarak bir nebze de olsa depremzedelere destek verebilmek için turnuva düzenledik. Turnuvanın geliri ve arkadaşlarımızın bağışlarıyla depremzedelere bir faydamız olursa ne mutlu bize. Geliri, deprem bölgesinde kullanmak üzere yetkililere teslim edeceğiz." diye konuştu.