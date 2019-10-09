Amatör Spor Haftası

Taşova ilçesinde Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Uzmanı Ömer Kurt, törende yaptığı konuşmada, sporun kişiyi sosyalleştirdiğini söyledi.



Sporun toplum için alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Dayıbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Spor ferdi topluma hazırlar, kişinin mevcut yapısını geliştirir. Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı, ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır. Kişiyi sosyalleştirdiği gibi kendisini toplumun en önemli bir üyesi yapar."