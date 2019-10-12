Son Dakika Haberleri: Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi
Son Dakika Spor Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi

Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi

1 saat önce

Nevşehir'de düzenlenen Amatör Spor Haftası kapanış programında İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin'e amatör sporlara vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi, System.String[]

Nevşehir'de düzenlenen Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kapanış programında İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin'e amatör sporlara vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapanış programında İhlas Haber Ajansı Muhabiri Coşkun Sağlamdin'e Nevşehir'de amatör sporlara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Sağlamdin plaketini Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve yönetim kurulu üyesi Bayram Ekici'den aldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
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