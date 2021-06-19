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Amatör spora 2 yılda 100 milyonluk destek - Son Dakika

Amatör spora 2 yılda 100 milyonluk destek

19.06.2021 12:53
Amatör spora 2 yılda 100 milyonluk destek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlendiği programla 457 amatör spor kulübüne nakdi, tesis ve malzeme yardımında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlendiği programla 457 amatör spor kulübüne nakdi, tesis ve malzeme yardımında bulundu. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2 yılda amatör spor kulüplerine tesis yapımları, ayni ve nakdi yardımlarla toplamda 100 milyon TL destek sağladıklarını belirtti.

Amatör sporcuların artması, kulüplerin güçlenmesi ve sporda Kocaeli'de elde edilen başarıların artması hedefiyle engelli spor kulüplerinin de yer aldığı amatör spor kulüplerine malzeme desteği sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ev sahipliğini yaptığı program Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, Kocaelispor eski futbolcusu Kaan Dobra, milli sporcular Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk, Berfin Altun, Eray Şamdan ve spor kulübü yöneticileri katıldı.

"Zor bir süreçten geçtik"

Büyükşehir Belediyesinin her zaman desteğini gördüklerini ifade eden ASKF Başkanı Murat Aydın, "Amatör ruhun yaşaması için büyük bir mücadele ediyoruz. Bu mücadele için desteklere ihtiyacımız var. 15 ay önce ortaya çıkan pandemi nedeniyle tüm sportif faaliyetler durduruldu. Zor bir süreçten geçtik. Tüm etkinlikler durdu. 15 aylık süreç içerisinde tüm spor kulüpleri faaliyetlerini yürütmeye çalıştılar. Bu dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteklerini gördük. Başkan Büyükakın'ın 'Gerekirse tüm bütçemizi halkımıza ayırırız' demesi bizim için önemliydi. Başkan Büyükakın'la bir araya geldik ve destek istedik. İkiletmeden istediğimizi gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen destek bizim için bir nefes, amatör spor kulüpleri içinse nefesten ötedir. Bununla birlikte Kocaeli'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Tüm spor kulüplerini kucaklayacak şekilde bir yardım yapılıyor" dedi.

2 yılda 100 milyon TL'lik destek

Sporun her dalını desteklediklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz her zaman sporcunun yanında olan bir belediye olduk. Bu kapsamda amatöre yatırım, geleceğe yatırımdır anlayışıyla kulüplerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bugün 457 spor kulübümüze 3 milyon 210 bin TL nakdi yardımda bulunacağız. Böylece 2 yılda amatör spor kulüplerine tesis yapımları, ayni ve nakdi yardımlarla toplamda 100 milyon TL destek sağlamış oluyoruz. Amatör spor kulüplerinin faydalandığı yapımı tamamlanmış tesis sayımız 22, halen yapımı devam eden tesis sayısı ise 7'dir. 2021 yılı itibariyle amatör spor kulüplerinin faydalanacağı yapımı devam eden projelerin maliyetinin toplamı ise 51 milyon 518 bin TL'dir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Amatör spora 2 yılda 100 milyonluk destek
Amatör spora 2 yılda 100 milyonluk destek
Amatör spora 2 yılda 100 milyonluk destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kocaeli, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amatör spora 2 yılda 100 milyonluk destek - Son Dakika


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