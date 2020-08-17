Amazon.com.tr'den "Okula Hazırlık Fırsatları"

Amazon.com.tr, "Okula Hazırlık Fırsatları" ile çeşitli ürünlerde indirimler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, 31 Ağustos'a kadar devam edecek "Okula Hazırlık Fırsatları"; tüketicilere kitap, kalem, defter, boyama kalemi, yapıştırıcı, hesap makinesi gibi kırtasiye ürünlerinden dizüstü bilgisayar, ayakkabı, çanta, giyim ve oyuncağa kadar binlerce okul ihtiyacında yüzde 70'e varan indirimler sunacak.

15 gün boyunca devam edecek kampanya süresince tüketiciler yeni okul döneminde ihtiyaç duyabilecekleri kitap, elektronik, ofis, oyuncak, giyim ve ayakkabı kategorilerinden ürünlere Amazon.com.tr güvencesi ile sahip olabilecek.

Amazon.com.tr'nin "Okula Hazırlık Fırsatları"nda Adel, Adidas, Alex, Acer, Asus, BIC, Edding, Faber-Castell, HP, Kingston, Lego, MSI, Pritt, Puma, Rotring, Samsonite, Samsung, Sandisk, Stabilo, Toshiba, Under Armour, Uniball ve WD gibi birçok markanın ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşacak.

"Okula Hazırlık Fırsatları" kampanyasına https://www.amazon.com.tr/b'node=17543637031 ve Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.