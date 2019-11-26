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Amazon.com.tr'nin Beklenen Cuma Fırsatları başladı

7 saat önce

Amazon.com.tr, şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyasını duyurdu.

Amazon.com.tr'nin Beklenen Cuma Fırsatları başladı, System.String[]

Amazon.com.tr, şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyasını duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan Beklenen Cuma Fırsatları, 30 Kasım Cumartesi saat 23: 59'a kadar sürecek.

Philips, Puma, Lego, WMF, JBL, Seagate, Lenovo, Playstation, Prima, Molfix, Rowenta, Huawei, LG, Karaca ve Geox gibi birçok markanın yanı sıra son model elektronik ürünlerden teknolojik cihazlara; oyuncaklardan spor ekipmanları ve giyim ürünlerine kadar birçok ürününde indirim sunulacak.

Amazon.com.tr, "Günün Fırsatları" ile her gün birçok farklı kategoriden derlenecek birçok fırsatı günlük olarak sunacak. Bunun yanı sıra, müşteriler popüler fırsatlar başlığı altında, cazip fiyatlı birçok ürünü satın alabilecek.

"Tüketiciler farklı ürünlere cazip fiyatlarla ulaşma olanağı bulacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, bu yıl ikincisini düzenledikleri, indirim sezonunun da kapılarını aralayan Beklenen Cuma kampanyasını Türk müşterilerle buluşturmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Marriott, "Türk müşterilerimize sunduğumuz geniş çaplı ürün çeşitliliğinden oldukça memnunuz. Beş gün boyunca her gün yenilenecek yüzde 70'e varan indirimlerle tüketiciler geniş yelpazedeki birbirinden farklı ürünlere cazip fiyatlarla ulaşma olanağı bulacak ve müşterilerimiz yeni yıl kutlamaları öncesinde ihtiyaçları olan her şeyi şimdiden depolama fırsatı yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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