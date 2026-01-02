Ambulans Kar Mağduriyetini Aştı

Ordu'nun İkizce ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, yolun açılmasıyla hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırdı.
Seymenli Mahallesi'ndeki hastaya ulaşmak için hareket eden 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinesi aracılığıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.
Sağlık ekipleri, hasta Uğur Uysal'a ulaşarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırdı.
