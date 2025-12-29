Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış - Son Dakika
Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış

Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış
29.12.2025 16:22  Güncelleme: 18:24
Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Turgut Külünk'ün kardeşi Engin Külünk, ağabeyinin şehadet haberini hastanede bulunan yeğeninden aldıklarını söyledi. Külünk, "Yeğenim 'Amca babam şehit oldu, başımız sağ olsun' dedi. Sabah 09.30'da bize bu şekilde haber gelmiş oldu" dedi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

"AMCA BABAM ŞEHİT OLDU, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehidin kardeşi Engin Külünk, hastanede bulunan yeğeni Eslem'in aileyi arayarak acı haberi verdiğini anlattı. Yeğeninin önce halasına ulaştığını belirten Külünk, o anları şöyle aktardı: "Şehidimizin kızı Eslem, önce halasını yani kız kardeşimi arıyor. Olayı anlatıp babasının şehit olduğunu söylüyor. Sonra kız kardeşim hemen beni aradı ve durumu anlattı. Bende yeğenim Eslem'i aradım. "Doğru mu?" diye sordum. Yeğenim de 'Amca babam şehit oldu, başımız sağ olsun' dedi. Sabah 09.30'da bize bu şekilde haber gelmiş oldu. Ben hemen babamın yanına geldim. Olaydan haberleri yoktu. Ben geldim ve ağabeyimin şehit olduğunu anlattım. Gerisi zaten bilinen şekilde gelişti. Başımız sağ olsun."

Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

3-sayfa Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış

