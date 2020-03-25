Amca oğlunun eşini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ali Gök (42) tartıştığı amca oğlunun eşi Safiye Gök'ü (53) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan ve gizlendiği ahırda yakalanıp gözaltına alınan Ali Gök (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gök, aynı mahallede oturan amcasının oğlu Kasım Gök'ün evine gitti. Ali Gök, burada amca oğlunun eşi Safiye Gök ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Ali Gök, yanındaki av tüfeğiyle 3 çocuk annesi Safiye Gök'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Safiye Gök kanlar içinde yere yığılırken, Ali Gök evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Safiye Gök ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gök, daha sonra Gaziantep'te özel hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Safiye Gök, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından Safiye Gök'ün cenazesi toprağa verildi

Kaçan Ali Gök ise bugün sabah saatlerinde Kalaycık Mahallesi'nde gizlendiği ahırda jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.