Amed Sportif, Aytaç Kara ile Anlaşarak Ayrıldı

TFF 1'nci Lig'de lider Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yolları ayırdı. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara arasında bulunan sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Aytaç Kara'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.