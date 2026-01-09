Amed Sportif, Çorum'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Amed Sportif, Çorum'u 1-0 Yendi

Amed Sportif, Çorum\'u 1-0 Yendi
09.01.2026 22:34
Amed Sportif Faaliyetler, 20. haftada evinde Çorum FK'yı Mbaye Diagne'nin golüyle mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Davut Çelik, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Adama Traore dk. 46), Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Fernando dk. 80), Afena Gyan (Florent Hasani dk. 67), Dia Saba (Andre Poko dk. 87), Mbaye Diagne

Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Çekdar Orhan, Emrah Başsan, Yunus Tarhan, Enes Yılmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Joseph Attamah, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 61), Üzeyir Ergün (Burak Çoban dk. 81), Ahmet Ildız, Pedrinho (Oğulcan Çağlayan dk. 90), Yusuf Erdoğan (Danijel Aleksic dk. 81), Serdar Gürler, Samudio (Mame Thiam dk. 61)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Mbaye Diagne (dk. 45+1) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Mbaye Diagne, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Erkan Kaş, Mame Thiam (Çorum FK) - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

